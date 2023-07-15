Владимир Путин создал фонд по развитию и сохранению исторического наследия Сергиева Посада

15.07.2023
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада. Совет фонда возглавил Сергей Чемезов. Об этом сообщает Интерфакс.
Руководить работой фонда будет гендиректор, который назначается советом, а надзор за деятельностью фонда, принятием его органами решений и обеспечением их исполнения, использованием средств и соблюдением им законодательства будет осуществлять попечительский совет. Председатель совета фонда назначается президентом, а члены совета — правительством. Коллегиальным органом фонда будет являться архитектурно-художественный совет, члены которого назначаются учредителями фонда по согласованию с РПЦ.
В состав попечительского совета включены вице-премьеры, федеральные министры, представители духовенства: Андрей Воробьев — губернатор Московской области, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Антон Вайно — руководитель Администрации президента РФ, а также глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и др.