Саратовская область станет площадкой для кинопроектов

В Саратовской области пройдет заседание кинокомиссии, которая будет помогать подбирать кинолокации и привлекать к работе бизнес, передает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).



Сообщается, что заседание пройдет в ближайшее время.



«В ближайшее время проведем заседание кинокомиссии, главная задача которой помогать теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешения на съемки и привлекать к работе региональный бизнес. Участие в проекте "Кино России" позволит Саратовской области стать площадкой для съемок различных проектов», — сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



Глава региона добавил, что принятые решения позитивно скажутся на многих сферах, включая экономическую и туристическую.



В рамках проекта «Кино России» между регионом с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино.









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