Экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина второй раз стала мамой

Певица Лена Катина второй раз стала мамой.



О рождении ребенка написал в соцсетях ее супруг предприниматель Дмитрий Спиридонов.



За несколько дней до рождения ребенка Спиридонов написал в соцсетях, что семья ждет мальчика.



«Всего несколько дней, и я — отец Демьяна. Впервые стану отцом, а потому очень счастлив», — написал бизнесмен.



Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова в июне 2022 года. Новости о том, что пара ждет ребенка, появились в ноябре 2022 года.



В первом браке Лены Катиной с словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем родился сын Александр. Мальчику сейчас 8 лет.









Фото: Lena Katina/YouTube