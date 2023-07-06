Группа Eagles анонсировала прощальное турне

Американская рок-группа Eagles объявила о прощальном турне.



Группа, завоевавшая премию «Грэмми» в 1978 году за песню Hotel California, проведет прощальное турне The Long Goodbye.



«Наш долгий путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из нас когда-либо мечтал. Но всему свое время, и пришло время замкнуть круг. Официальное прощальное турне сейчас находится на стадии планирования. Мы хотим дать всем нашим поклонникам шанс увидеть нас в этом последнем туре», — говорится в сообщении группы.



Участники группы поблагодарили поклонников за признание и интерес к их творчеству.



Первый концерт в рамках прощального турне пройдет 7 сентября в Нью-Йорке. Ожидается, что завершающий концерт тура состоится в Сент-Поле 17 ноября.









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