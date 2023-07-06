Появился трейлер байопика о легенде регги Бобе Марли

06.07.2023

Появился трейлер байопика о легенде регги Бобе Марли
В Сети появился дебютный трейлер фильма «Боб Марли: Одна любовь».

Ролик появился на канале студии Paramount Pictures.

Биографический фильм расскажет о легендарном ямайском исполнителе Бобе Марли. В картине показано становление Марли как регги-музыканта.

Главные роли в фильме сыграли Кингсли Бен-Адир, Лашана Линч. Постановку осуществил Рейнальдо Маркус Грин.

Сценарий к фильму написали номинанты на «Оскар» Зак Бэйлин и Теренс Уинтер.

О том, выйдет ли картина в России, информации нет.


Фото: кадр из фильма «Боб Марли: Одна любовь»