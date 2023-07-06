Выставка в Витебске расскажет об усадебной культуре в творчестве Толстого и Репина

Экспозиция откроется в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» (филиал Витебского краеведческого музея), сообщила пресс-служба Государственного музея Л.Н. Толстого.





Выставка «Усадебная культура в творчестве Л.Н. Толстого и И.Е. Репина» пройдет с 11 по 13 июля. Проект станет новым витком сотрудничества ГМТ и ВОКМ. Выставка расскажет о теме сохранения усадебного наследия, которое является важной частью русской культуры.





Московский ГМТ предоставил для проекта фото, документы, живописные картины, рукописи, в том числе письма Репина к дочери писателя Татьяне Толстой. Самыми яркими из представленных экспонатов в музее назвали воспроизведения картин художника: его автопортрет (1894) и портрет Толстого в кресле (1909).





Фото: пресс-служба ГМТ