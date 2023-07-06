РБК: Третьяковку покинул первый замдиректора Ринат Шигапов, передавший «Троицу» РПЦ

Шигапов ушел из Третьяковской галереи в фонд «Национальное культурное наследие», сообщил РБК со ссылкой на источники.





По словам собеседников, Ринат Шигапов оставил должность первого замгендиректора ГТГ и возглавил фонд, создающий в регионах инфраструктуру в сфере культуры. Решение о его назначении принято 29 июня, уточнили инсайдеры.





По информации издания, летом 2022 года Шигапов подписал распоряжение о временной передаче иконы Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре к 600-летию Сергия Радонежского, пока тогдашняя руководительница Третьяковки Зельфира Трегулова была в отпуске. Гендиректор была против транспортировки памятника ввиду его «крайне хрупкого состояния». В письме в Минкультуры она сообщала о «необратимых повреждениях», которые могут произойти с иконой в случае ее передачи, напомнил РБК.





В мае 2023 года президент РФ подписал указ о передаче «Троицы» РПЦ. Сейчас она выставлена в Храме Христа Спасителя. Затем икона отправится на реставрацию, по завершении которой ее установят в Лавре.





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