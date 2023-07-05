Музей Победы представил выставку к 80-летию начала Курской битвы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Выставка «Закат Цитадели» рассказывает об истории битвы на Огненной дуге — от подготовки к сражению до разгрома немецкой группировки и освобождения Харькова.«Посетители узнают о хронологии Курской битвы, ее героях и значении этого сражения. В экспозицию вошли раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковым объединением "Витязь" во время раскопок в районах Курска, Орла и Белгорода. Гости также увидят оцифрованные фотографии из фондов Музея Победы. Это снимки боевых действий и героев Курской битвы», — говорится в сообщении учреждения.Особое внимание на выставке уделено техническому аспекту сражения. В экспозицию включены детали артиллерийско-минометного вооружения, бронетехники, самолетов, оружия и другое.«Сегодня 80-летие Курской битвы, которая занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. По своему масштабу, размаху, военно-политическому значению она по праву считается одной из ключевых операций», — сказал на открытии выставки заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.Посетить выставку «Закат Цитадели» можно до 31 декабря 2023 года.