В результате покушения на писателя Прилепина погиб его товарищ Александр Шубин

В результате покушения на публициста, писателя Захара Прилепина погиб его водитель и соратник Александр Шубин.



Александр Шубин — сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии, позывной «Злой». Шубин родился в Луганске в 1996 году, в 2014 году ушел в ополчение и воевал в составе батальона «Заря». Во время службы в батальоне попал в личную охрану Прилепина, а по окончании службы Прилепина являлся его личным охранником и водителем.



Захар Прилепин с начала специальной военной операции подписал контракт с Росгвардией и служил в составе батальона «Оплот». Шубин оставался его личным охранником и товарищем.



Александру Шубину было 27 лет.





Покушение на Захара Прилепина произошло в субботу, 6 мая. Автомобиль Audi Q7, в котором находились Прилепин и его водитель Шубин, взорвался в поселке Пионерский в 54 километрах от Нижнего Новгорода. Мощность взрывного устройства составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте. Прилепин после взрыва находился в сознании и был госпитализирован с ранением ног. Один из подозреваемых в покушении на Прилепина задержан, ведется розыск остальных возможных соучастников.









Фото: Осторожно, Собчак/YouTube