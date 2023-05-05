Суд в Москве арестовал режиссера Беркович до 4 июля

Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович до 4 июля по уголовному делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.



«Избрать Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — приводит агентство слова судьи.



Защита режиссера намерена обжаловать судебное решение.



Ранее адвокат Беркович Ксения Карпинская заявила, что Беркович не признает вину по уголовному делу. Уголовное производство, указали в суде, открыто за публикацию читки пьесы на YouTube.



Мать арестованной считает, что дело возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» по пьесе драматурга Светланы Петрийчук.









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