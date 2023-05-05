Скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

Скончался кинорежиссер Михаил Хлебородов. Режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер скончался на 57-м году жизни, передает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».



О причинах смерти кинематографиста не говорится.



Михаил Хлебородов — режиссер фильмов «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», «Курьер из рая», «Скорая помощь» режиссировал шоу «Новогодняя ночь на Первом канале» в 2008 и 2009 году, работал с известными деятелями шоу-бизнеса Игорем Сарухановым, Лаймой Вайкуле, группами «Мумий Тролль», «Маша и медведи», «Белый орел» и другими музыкантами.









Фото: Walrus36/Flickr.com