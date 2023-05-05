Скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов

Михаил Хлебородов — режиссер фильмов «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», «Курьер из рая», «Скора...
К зданию суда пришли коллеги Беркович, в том числе нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
Урбан, известный по ролям в сериалах «Пацаны», «Пастырь», «Хроники Риддика», «Дум», может сыграть в ...
Картина стала самым кассовым якутским фильмом в истории якутского кинематографа.
Церемония в честь артистки, известной по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», прошла...
Михаил Хлебородов — режиссер фильмов «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», «Курьер из рая», «Скора...
К зданию суда пришли коллеги Беркович, в том числе нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
Урбан, известный по ролям в сериалах «Пацаны», «Пастырь», «Хроники Риддика», «Дум», может сыграть в ...
Картина стала самым кассовым якутским фильмом в истории якутского кинематографа.
Церемония в честь артистки, известной по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», прошла...
Павильон впервые будет реставрироваться с 1954 года.
В рамках проекта сотрудники Исторического музея не просто знакомят с фактами, они вспоминают своих р...
Итог масштабной реставрации будет показан 18 мая, в Международный день музеев.
В Москве пройдет акция памяти известных кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной вой...
Мероприятие пройдет в столице с 7 по 18 июня в онлайн и офлайн-формате.
Программа, посвященная 9 Мая, по традиции пройдет в Михайловском саду.
7 мая исполняется 183 года со дня рождения великого композитора.
Выставка откроется 19 мая 2023 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
О кончине артистки сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
Российский онлайн-кинотеатр KION объявил дату цифрового релиза драмы французского режиссера Клэр Ден...
Показ состоялся в четверг, 4 мая, в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Пари...
Площадь здания составит более 1 тыс. кв. метров.
Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечаетс...
Ролик опубликован на канале студии Warner Bros. Pictures.
Выставка открылась в досуговом центре в селе Успенское.
05.05.2023