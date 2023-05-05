Карл Урбан договаривается об участии в продолжении экранизации Mortal Kombat

05.05.2023

Карл Урбан договаривается об участии в продолжении экранизации Mortal Kombat
Американский актер Карл Урбан может сыграть в продолжении экранизации игры Mortal Kombat.

Урбан, известный по ролям в сериалах «Пацаны», «Пастырь», «Хроники Риддика», «Дум», может сыграть в фильме бойца Джонни Кейджа, передает The Wrap.

Сообщается, что актер находится на последней переговорной стадии.

Старт съемок продолжения экранизации намечен на 2 июня. Режиссером картины выступит Саймон Маккуойд.


Фото: GQ/YouTube