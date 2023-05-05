На Okko состоялась цифровая премьера триллера «Айта»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась цифровая премьера триллера Степана Бурнашева «Айта».



Картина стала самым кассовым якутским фильмом в истории. Сборы фильма превысили 307 тысяч долларов.



Главные роли в фильме сыграли Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова и другие.



Фильм рассказывает историю девочки-подростка, которая жила в маленьком поселке, воспитывалась в строгости и редко гуляла с ровесниками. Однажды Айта уходит из дома, решив свести счеты с жизнью. В кармане Айты находят записку с именем Афоня. Так зовут полицейского в поселке, которого все недолюбливают. Жители решают расправиться с полицейским, однако следователь хочет найти правду.









Фото: Okko