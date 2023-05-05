На ВДНХ впервые начали реставрировать павильон «Советская печать»

На ВДНХ начались работы по реставрации павильона № 67 «Советская печать».



Павильон впервые будет реставрироваться с 1954 года, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



«Начали реставрацию павильона № 67 "Советская печать" на ВДНХ. Это одно из трех зданий на Выставке, украшенное деревянной резьбой, и единственное — с деревянными скульптурами <...> Это будет первая реставрация здания с момента постройки», — написал Собянин.



Градоначальник напомнил, что павильон был создан в 1954 году для экспозиции Карело-Финской ССР. Здание было украшено природными материалами из Карелии, колонны портика облицованы красным гранитом, в отделке интерьера использована карельская береза.



Собянин добавил, что экспозиция в павильоне менялась несколько раз, а первоначальный декор интерьеров был утрачен.



В ходе реставрации будут отремонтированы кровля и фасад, отреставрирован деревянный декор, воссоздан лепной декор, дверная фурнитура, полы из метлахской плитки.



Здание после реставрации должно стать универсальным выставочным пространством.









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