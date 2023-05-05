Государственный исторический музей подготовил спецпроект «Память сердца» к 9 Мая

Государственный исторический музей подготовил ко Дню Победы, 9 Мая, новый спецпроект «Память сердца», передает Министерство культуры России.



В рамках проекта сотрудники Исторического музея не просто знакомят с фактами, они вспоминают своих родных, прошедших Великую Отечественную войну.



«В первом выпуске директор Исторического музея Алексей Левыкин рассказывает о наградах своего отца, Константина Григорьевича Левыкина, так же занимавшего пост директора музея в 1976-1992 годах», — указано в сообщении Минкультуры.









Фото:t.me/mincultrussia