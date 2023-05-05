Ольга Любимова рассказала о сроках окончания реставрации крепостных стен в Кириллове

В Кириллове после реставрации откроются крепостные стены XVII века, сообщила министр культуры России Ольги Любимова в своем Telegram-канале.



Глава министерства сообщила, что итог масштабной реставрации будет показан 18 мая, в Международный день музеев.



Ольга Любимова добавила, что ежегодно туристы из разных городов и стран приезжали в Кириллов, чтобы увидеть Кирилло-Белозерский музей-заповедник.



«Теперь у всех желающих появилась возможность не только посмотреть на крепость с земли, но и пройтись по ней», — написала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры сообщила, что на торжественном открытии начнет работу выставка «По указу государя» в пряслах стен.



«Уверена, что каждому будет интересно познакомиться с архитектурными особенностями отреставрированного сооружения, увидеть, каким оно было при царе Алексее Михайловиче», — написала министр.













Фото: t.me/olga_b_lyubimova







