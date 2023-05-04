Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в «Большом Лебовски 2»

Актер заинтересован в возвращении к образу Чувака из фильма братьев Коэн 1998 года. Об этом он рассказал в беседе с журналом People.





«О Боже! Если бы братья заинтересовались, я, разумеется, сделал бы это», — ответил исполнитель главной роли в The Big Lebowski на вопрос о съемках в сиквеле.





Актер полагает, что режиссеры вряд ли возьмутся за продолжение криминальной комедии. Однако он назвал их «непостижимыми и полными сюрпризов». По его словам, Джоэл и Итан Коэны могут удивлять, потому не исключено, что они они все-таки решат снять сиквел.





Бриджес признался, что очень горд участием в «Большом Лебовски». Ему сложно поверить, что с премьеры фильма прошла уже четверть века.





Лента дебютировала в 1998 году. Главный герой Чувак (Дюдя) — безработный пацифист, случайно попадающий в эпицентр похищения. Критики встретили фильм довольно прохладно, а зрителям комедия понравилась. Со временем она приобрела культовый статус.





Фото: кадр из фильма «Большой Лебовски»