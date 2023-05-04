Шедевры Василия Сурикова выставят на его малой родине в Красноярске

12 мая в Музейном центре «Площадь Мира» откроется выставка к 175-летию живописца, сообщила пресс-служба ГРМ.





В экспозицию вошли 40 произведений из Русского музея, Третьяковки, Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Художественного и Краеведческого музеев Красноярска. Выставка пройдет в рамках нацпроекта «Культура».





ГРМ предоставил 10 картин из своего собрания: «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Сибирячка» (1909), Автопортрет (1915) и др. Русский музей также отправил эскизы и этюды 1880-1890-х годов к суриковским шедеврам «Боярыня Морозова» и «Покорение Сибири Ермаком».





Выставку сопроводит публичная программа с лекциями, киносеансами, дискуссиями и пленэрами.





Грядущей осенью 175-летие Сурикова отметит и ГРМ. В Корпусе Бенуа пройдет выставка 100 произведений художника из самого Русского музея и Третьяковки.





Фото: В.И. Суриков. Сибирячка. 1909 / пресс-служба ГРМ