Аскольд Запашный побывал в пункте отбора на военную службу

03.05.2023

Аскольд Запашный побывал в пункте отбора на военную службу
Народный артист России Аскольд Запашный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, передает Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что художественный руководитель Большого Московского цирка выразил слова поддержки всем, кто пришел для заключения контракта и отправки на службу.

Артист отметил пользу таких посещений. По мнению Запашного, встречи с артистами повышают мотивацию военных.


Фото: Эмпатия Манучи/YouTube