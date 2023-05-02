Джеймс Ганн не исключил выхода нового фильма о Супермене с темнокожим актером

Гендиректор студии DC Джеймс Ганн не исключил, что в киновселенной про Супермена может появиться темнокожий исполнитель главной роли.



Об этом Ганн рассказал в интервью io9.



Режиссер опроверг слухи о том, что других вариантов Супермена после выхода «Супермен: Наследие» больше не будет. В случае с темнокожим актером, по мнению Ганна, история должна быть уникальной и быть «из другого мира».



«...Это вполне может случиться. Это должна быть история из другого мира, как "Джокер"», — сказал режиссер.



О выходе версии с темнокожим Суперменом заговорили в 2021 году. Тогда был объявлен автор фильма — Джей Джей Абрамс. Сценаристом должен был стать Та-Нехиси Коутс. Главную роль должен был сыграть Майкл Б. Джордан — актер из фильмов Marvel «Черная пантера» и «Фантастическая четверка».









Фото: BigMovieMouthOff/YouTube