В Петербурге откроется фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик»

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 апреля, открывается фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик».



Открытие пройдет в Большом зале Филармонии. Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора. Откроет фестиваль художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина маэстро Фабио Мастранджело. Солистом выступит заслуженный артист России Борис Березовский. Он исполнит с оркестром «Северная симфония» Третий фортепианный концерт Рахманинова.



На открытии прозвучит также Симфоническая фантазия «Утес», «Этюды-Картины».



В зале Музея Фаберже — новой концертной площадке Петербурга — 19 мая состоится концерт, в программу которого войдут Третья симфония, Четвертый фортепианный концерт, кантата «Весна», Вокализ.



Завершится фестиваль 19 июня в «МТС Live Холле», где прозвучат поэмы «Колокола», «Остров мертвых», оркестровая сюита «Симфонические танцы».









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