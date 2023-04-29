В Белгороде открылась выставка «Харьковская весна» о событиях в Харькове в 2014 году, передает ТАСС.



Фотовыставка открылась в белгородском Центре молодежных инициатив.



Министр культуры военно-гражданской администрации Харьковской области Андрей Никлиенов рассказал, что целью выставки является напоминание о событиях 2014 года.



«Такие проекты очень важны, Вы же знаете, как ведется сейчас в мире информационная война: созданы электронные площадки, нейросети, которые наполняются другими представлениями, другими картинками. Это попытка искажения истории. А наша выставка будет показывать в том числе молодому поколению настоящую историю, настоящие события тех лет. То, как выражали свою позицию жители Харьковской области», — приводит агентство слова Никлиенова.



На выставке представлены фотографии событий 2014 года в Харьковской области, состоялась презентация документального фильма о харьковском «антимайдане», видеохронику событий 2014 года, интервью с участниками «Харьковской весны».









Фото: TV and radio company "Simon"/YouTube