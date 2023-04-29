В Архангельске открылась выставка об Арктическом плавучем университете

В Архангельске открылась фотовыставка, посвященная Арктическому плавучему университету, передает пресс-служба Северного морского музея.



В экспозицию «Арктический плавучий университет. Наука во льдах» вошли предметы из частных коллекций и фондов Севмормузея.



«"Арктический плавучий университет" — уникальные научно-образовательные экспедиции, проводимые на борту научно-исследовательских судов ледового класса "Профессор Молчанов" и "Михаил Сомов", один из значимых российских экспедиционных проектов по изучению высокоширотной Арктики, "визитная карточка" Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова», — рассказали в музее.



Экспедиции проводятся совместно с ФГБУ «Северное УГМС» при поддержке Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика».









Фото: Андрей Дрот/YouTube