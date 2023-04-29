Скончался актер и телеведущий Сергей Колесников

На 69-м году жизни скончался актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников.



О кончине артиста сообщил его сын Иван Колесников. По словам родственника актера, Сергей Колесников скончался в ночь на субботу, 29 апреля.



«Да, [это случилось] сегодня ночью», — приводит ТАСС слова Ивана Колесникова.



Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.



Сергей Колесников родился 4 января 1955 года. В 1978 году Колесников окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в труппу Московского художественного театра. В 1990 году актер перешел в МХТ им. Чехова, где служил до октября 2011 года.



Сергей Колесников вел телепередачи, в частности был ведущим программы «Фазенда» на Первом канале.









Фото: Фазенда Лайф/YouTube