Названа дата онлайн-премьеры детективного триллера «Айта»

PREMIER анонсировал выход нашумевшего фильма Степана Бурнашёва, частично основанного на реальной истории.





4 мая на стриминге появится лента одного из ключевых режиссеров современного якутского кино. «Айта» дебютировала на I Фестивале авторского кино «Зимний», где взяла приз за режиссуру и мужскую роль (Иннокентий Луковцев). Фильм стал самым кассовым в истории якутского кинематографа.





Действие развивается вокруг полицейского Афанасия, которого подозревают в убийстве девочки-подростка. На это указывает записка с его именем и то, что он подвозил Айту в роковой вечер. Слухи распространяются стремительно, и местные жители во главе с отцом погибшей девочки идут на все, чтобы отомстить.





Постановщик обратил внимание на проблему того, как легко люди принимают на веру предположения и домыслы, особенно с уплотнением информационного потока. В итоге это может приводить к человеческим трагедиям.





Сценарий написали режиссер и Светлана Таайко. Роли исполнили Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Андрей Фомин, Людмила Малыкайцева и др.





Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER