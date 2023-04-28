Маркеты Московской недели моды открылись в столице

В семи столичных ТЦ представлена одежда отечественных брендов из 96 городов страны.





Маркеты стартовали 28-го и продлятся до 30 апреля. В эти дни покупатели могут приобрести одежду, обувь и аксессуары разных ценовых сегментов от почти 700 российских дизайнеров и брендов. На всех площадках посетителей бесплатно консультируют стилисты и имиджмейкеры, в некоторых ТЦ спикеры выступают по темам стиля и моды.





По словам главы департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, маркеты дают возможность дизайнерам заявить о себе и найти свою аудиторию. Также проект интересен жителям и гостям столицы, которые могут познакомиться с самобытными отечественными брендами и бесплатно проконсультироваться с экспертами в сфере стиля.





Список брендов, места продаж и расписание мероприятий можно найти здесь





Фото: пресс-служба Московской недели моды