Продлен прием заявок на господдержку проектов в сфере народного искусства

В конкурсном отборе могут участвовать творческие проекты НКО, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры продлил прием заявок от НКО на получение грантов для осуществления творческих проектов в области народного искусства в 2023 году.





Заявочную кампанию продлили до 14 мая. Ранее предполагалось завершить ее 29 апреля.





Порядок подачи документов, список возможных участников отбора и другую информацию о конкурсе можно изучить на сайте ведомства





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ