«Чебурашку» и другие российские фильмы покажут в Ереване и Гюмри

28 апреля в Армении стартовал Russian Film Festival, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





С 28 по 30 апреля в Ереване покажут отечественный кассовый хит «Чебурашка»; байопик «Танец с саблями», посвященный созданию композиции Арама Хачатуряна; спортивную и биографическую драму о боксере Валерии Попенченко «Мистер Нокаут»; триллер «Подельники» с Юрой Борисовым, а также анимацию про домового «Финник».





С 5 по 7 мая RFF пройдет в Гюмри, где представят «Чебурашку», альманах «Хронос» по рассказам Кира Булычева, приключенческую фантастику «Календарь ма(й)я», а также мультфильмы «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Плюшевый Бум!».





Гюмри. Зрители могут посетить показы бесплатно. Для этого потребуется регистрация в Ереване





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»