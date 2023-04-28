IV Всероссийский музыкальный конкурс объявил прием заявок

Заявки принимаются до 1 августа 2023 года, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





В этом году конкурс пройдет по трем специальностям в трех городах. С 8 по 15 сентября в Красноярской филармонии — оперно-симфоническое дирижирование. С 20 по 26 сентября в Башкирской филармонии им. Х. Ахметова в Уфе — камерные ансамбли в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет». С 4 по 10 октября в Хакасской филармонии им. В.Г. Чаптыкова в Абакане — хоровое дирижирование.





Претенденты на участие могут ознакомиться со списком документов для подачи заявки и заполнить ее электронную форму на сайте проекта. Также документы можно выслать на [email protected]





IV Всероссийский музыкальный конкурс проходит по четырехлетнему циклу и проводится по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение (2022); камерные ансамбли (номинации фортепианное трио и струнный квартет), хоровое дирижирование, оперно-симфоническое дирижирование (2023); духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов, ударные инструменты, орган и арфа (2024); народные инструменты, дирижирование оркестром народных инструментов, ансамбли русских народных инструментов (2025). Жюри формирует оргкомитет. Победители получают звание лауреатов и денежные премии.





Конкурс учрежден правительством РФ и Минкультуры РФ. Организатором выступает «Росконцерт».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ