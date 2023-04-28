Сарик Андреасян объявил о съемках фильма о домовенке Кузе

Братья Андреасян спродюсируют полнометражную ленту о герое советских мультфильмов и оригинальных повестей, сообщил «Вокруг ТВ».





Кинокартину снимет Виктор Лакисов, работающий над мультсериалом «Манюня» братьев Андреасян. Съемки «Домовенка Кузи» планируют начать этой осенью, а выпустить ленту в широкий прокат — в 2024 году.





По словам Сарика, проект «благословила» создательница Кузи и автор первых повестей о нем Татьяна Александрова. В 1984-1987 годах вышли четыре мультфильма о герое, поставленные Аидой Зябликовой.





В начале года «Кинокомпания братьев Андреасян» выкупила права на книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», чтобы выпустить ее экранизацию. Съемки запланированы на будущий год. Также «К.Б.А.» планирует снять киноверсию «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.





Фото: кадр из мультфильма «Дом для Кузьки»