«Чинк: Хвостатый детектив» выйдет в прокат на Ближнем Востоке 4 мая

Осенью анимационная лента Григория Вожакина доберется до зрителей стран Южной Европы, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».





Прокатчиком картины в регионе Персидского залива выступает местная компания-владелец крупнейшей киносети Majid Al Futtaim Cinemas. 4 мая стартует прокат «Чинка» в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Омане, Иордании и Ираке. В июле он дебютирует в Турции, а осенью лента появится в кинотеатрах Сербии, Хорватии, Македонии и Болгарии.





3D-картина полностью создана на движке, на котором разрабатывают компьютерные игры. Также она отличается «универсальным визуальным языком и приключенческим сюжетом, который будет понятен детям и взрослым во всем мире», отметила глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, вкупе это привлекло внимание зарубежных дистрибьюторов, оценивших прокатный потенциал «Чинка».





Идея мультфильма принадлежит автору многочисленных детективов Дарье Донцовой. Действие разворачивается в Медовой долине, где бельчонок Чинк распутывает таинственное похищение важного артефакта — Золотого улья. В этом ему помогают друг-медвежонок Фил, сова Софи, енот Ник и другие жители сказочной страны.









Фото: пресс-служба «Союзмультфильма»