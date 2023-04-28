Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о смурфиках

Студия Paramount объявила о присоединении певицы к безымянному проекту по знаменитой франшизе. Об этом стало известно на выставке CinemaCon, сообщил IGN.





Рианна озвучит злодейку, напишет и споет песни для анимационной ленты, а также спродюсирует ее. Картину поставит Крис Миллер, отметившийся режиссурой «Шрэка Третьего» и «Кота в сапогах». Ему поможет Мэтт Лэндон. Сценаристкой выступит Пэм Брейди (South Park).





Ранее Смурфетту играли певица Кэти Перри и актриса и певица Деми Ловато.





Премьера мультфильма по «Смурфикам» назначена на 14 февраля 2025 года.





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