Неизвестный ранее роман Маркеса может выйти весной 2024 года

«Мы увидимся в августе» колумбийского писателя планирует издать Penguin Random House, сообщает El Periódico.





Выход не публиковавшегося ранее романа Габриэля Гарсии Маркеса приурочат к 10-летию со дня его смерти. В дальнейшем книгу на испанском предполагают перевести на английский, арабский и другие языки.





Маркес — нобелевский лауреат по литературе 1982 года, мэтр магического реализма, автор романов «Проклятое время», «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры» и др. После смерти литератора его рукописный архив передали в Техасский университет в Остине (США).







Фото: Pixabay