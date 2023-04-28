На ВДНХ открылась масштабная выставка к 110-летию российской анимации

В экспозицию «Жить дружно!» вошли эскизы, игровые куклы, декорации к мультфильмам, сообщили организаторы.





С 28 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве можно познакомиться с историей отечественной мультипликации от ее истоков до наших дней. В создании проекта участвовали все крупные анимационные студии РФ.





По словам главы Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, отечественная анимация является уникальным феноменом мировой культуры: «Благодаря десятилетиям внеиндустриального развития отрасль наработала мощную авторскую школу, и сегодня, помноженная на мировой опыт, она раскрывается новыми гранями».





Структура экспозиции решена в хронологическом порядке с использованием современных технологий. Выставка создана для аудитории всех возрастов, поэтому для детей экспонаты расположены на комфортном для их восприятия уровне. Также в каждом зале представлены инсталляции — проводники в мир советской анимации для молодой публики.





Путешествие по истории российской анимации начинается с работ Владислава Старевича — создателя первых в мире кукольных мультипликационных работ «Веселые сценки из жизни животных», «Прекрасная Люканида», которыми восхищался Уолт Дисней. А в одном из последних залов современного периода анимации идут показы «Трех котов», «Фиксиков», «Лунтика» и др.





Посетители увидят Чебурашку и других игровых кукол из легендарных мультфильмов, декорации к ним, эскизы Л. Амальрика, Л. Мильчина, Л. Шварцмана, Ф. Ярбусовой и других художников. Представлены работы лауреата «Оскара» Александра Петрова за ленту «Старик и море» в технике «ожившей анимации». Среди материалов из фондов Центрального музея кино — сценарии, эскизы, раскадровки, первые наброски образов героев.





Проект реализован при поддержке ПФКИ. При оплате картами Сбербанка посетители получат скидку 20%.





Фото предоставлено организаторами