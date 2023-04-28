Вышел первый трейлер приквела «Голодных игр»



Фото: кадр из трейлера The Ballad of Songbirds & Snakes

В ролике представили главных персонажей антиутопии — молодого Кориолана Сноу (Том Блин), впоследствии возглавившего тоталитарный Панем, и участницу «Голодных игр» Люси Грей Бэйрд (Рэйчел Зеглер), а также их создателя и других героев. Сноу становится ментором Люси. Но цель подготовки трибута — не выживание, а эффектное ТВ-шоу. Это поручение оказывается намного сложнее и опаснее, чем он рассчитывал. В итоге на кону оказывается все, ради чего он долго и усердно работал.Фильм снял Фрэнсис Лоренс, поставивший сиквелы оригинальных «Голодных игр». Как и предыдущие ленты, «Баллада» основана на книге Сюзанны Колинз, которая выступила одним из продюсеров проекта. В ролях — Питер Динклейдж, Виола Дэвис, Хантер Шафер и др.Премьера приквела антиутопической франшизы состоится 17 ноября.