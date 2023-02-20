Звезда «Полового воспитания» Эмма Маки покидает проект

Четвертый сезон Sex Education станет последним для исполнительницы роли Мэйв. Об этом она сообщила на церемонии BAFTA, пишет Deadline.





По словам Эммы Маки, на минувшей неделе она закончила съемки в четвертом сезоне сериала и попрощалась со своей героиней. «Не думаю, что буду в пятом сезоне», — подчеркнула актриса, удостоенная премии BAFTA как восходящая звезда.





Ранее об уходе из проекта после следующего сезона сообщил Шути Гатва, выступавший в роли эпатажного Эрика. Также сообщалось, что к своим ролям не вернутся Патришия Аллисон (Ола), Таня Рейнолдс (Лили), Симон Эшли (Оливия) и Ракхи Такрар, сыгравшая учительницу литературы.





Шоу вышло в 2019 году. Последний на сегодня сезон дебютировал в конце 2021-го. Дата премьеры следующих серий пока не сообщалась. Станет ли четвертый сезон финальным, неизвестно.





Фото: Кадр из сериала «Половое воспитание»