Финалист «Голоса» Эмиль Кадыров выступил перед родственниками военных в Белгороде

Финалист музыкального проекта «Голос» Эмиль Кадыров выступил перед родственниками участников спецоперации в Белгороде, передает пресс-служба Минобороны России.



Выступление прошло в рамках праздничного концерта в преддверии Дня защитника Отечества.



Мероприятие прошло в белгородском «Дворце культуры «Энергомаш». В числе гостей были кадеты, члены ветеранских организаций, волонтеры, участники подразделений территориальной обороны.



Финалист «Голоса» Эмиль Кадыров исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Ильи Резника, Николая Носкова.



На концерте также выступил творческий коллектив ансамбля народной музыки «Ватага».









Фото: скриншот видео канала Эмиль Кадыров/YouTube



