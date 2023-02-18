Финалист «Голоса» Эмиль Кадыров выступил перед родственниками военных в Белгороде

На 51-м году жизни скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева.
Финалист музыкального проекта «Голос» Эмиль Кадыров выступил перед родственниками участников спецопе...
В Мариинском театре анонсировали первую премьеру 2023 года.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала высказывания актрисы Барбары Б...
Скончалась советская актриса и сценаристка, вторая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова.
Режиссер Уэс Болл рассказал о завершении съемок фильма «Планета обезьян: Королевство».
На 51-м году жизни скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева.
Финалист музыкального проекта «Голос» Эмиль Кадыров выступил перед родственниками участников спецопе...
В Мариинском театре анонсировали первую премьеру 2023 года.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала высказывания актрисы Барбары Б...
Скончалась советская актриса и сценаристка, вторая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова.
В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка ...
В женевской штаб-квартире ООН прошел концерт, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, передает ТАСС.
Российский шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную церемонию награждения лучши...
В российский прокат до конца 2023 года выйдут порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерст...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, ведет антинаучную работу.
Поезд отправится в августе 2023 года, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин...
В Санкт-Петербурге пройдут бесплатное обучение студенты и преподаватели Луганской академии культуры ...
В Сети появился трейлер мини-сериала «Любовь и смерть». Главную роль в фильме сыграла Элизабет Олсен...
Музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертом перед бойцами СВО в Луганске, передаю...
Российский актер Михаил Боярский высказался в связи с предстоящим выходом британской экранизации ром...
Искусство и культура остаются одним из главных направлений сотрудничества Таиланда и России. Об этом...
Четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом официально выйдет в прокат в России, передает «Кин...
Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила об ухудшении состояния здоровья артиста.
В Сербии пройдет благотворительный концерт в пользу жертв землетрясения в Сирии.
18.02.2023