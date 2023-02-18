Умерла вторая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Скончалась советская актриса и сценаристка, вторая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова.



Актриса скончалась на 83-м году жизни. О кончине артистки сообщил ее сын Никита Высоцкий.



По словам Высоцкого, Людмила Абрамова скончалась 17 февраля днем.



Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Актриса снималась в фильмах «713-й просит посадку», «Восточный коридор», «Красный чернозем». Людмила Абрамова состояла в браке с Владимиром Высоцким с 1965 по 1970 годы. В браке родилось двое сыновей — Аркадий и Никита.









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