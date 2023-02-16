В Новосибирске задержали музыканта Алексея Кортнева

Музыкант Алексей Кортнев задержан полицией в Новосибирске, передает Telegram-канал real cultra Z.



Сообщается, что музыкант задержан за то, что показал средний палец сотруднику полиции.



«Музыканту грозит преследование по статье «Оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ), в том числе предусматривающей наказание как в виде обязательных работ на 15 суток, так и исправительных — до года», — говорится в сообщении канала.



Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменены несколько концертов Кортнева и его группы «Несчастный случай». Один из концертов был сорван из-за внезапного отключения электричества.













Фото: скриншот видео канала Центральное телевидение/YouTube