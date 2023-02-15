Культура24.рф проведет прямую трансляцию концерта Сибирского мужского хора

На портале Культура24.рф пройдет трансляция выступления Сибирского мужского хора. Программа будет доступна 18 февраля в 13:00, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Предстоящий концерт посвящен Дню защитника Отечества. В программу вошли духовные произведения выдающихся русских композиторов, обиходные песнопения Русской Православной Церкви, патриотические и народные песни.



Сибирский мужской хор создан по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году. Художественным руководителем коллектива является Альберт Терещенко.









Фото: пресс-служба Минкультуры России