В Сербии отменили выступление группы «Ляпис Трубецкой»

Выступление белорусской панк-рок-группы во главе с Сергеем Михалком планировалось на 12 февраля, сообщает RuSerbia.com.





По словам организаторов, концерт «Ляписа Трубецкого» в Белграде отменили накануне его проведения по не зависящим от них и музыкантов причинам. «Непреодолимым препятствием» они назвали проблемы с визами, возникшие у некоторых участников коллектива.





Издание высказало другую точку зрения на причины отмены выступления, которые увидело в «мощном общественном резонансе, жесткой реакции политических партий».





Группа «Ляпис Трубецкой» образовалась в конце 1989 года в Минске и просуществовала до 2014 года. За это время она выпустила 13 студийных альбомов. Михалок возобновил деятельность коллектива в прошлом году.





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