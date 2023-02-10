Из-за обрушения пятиэтажки в Новосибирске погиб поэт Александр Дурасов

10.02.2023

Из-за обрушения пятиэтажки в Новосибирске погиб поэт Александр Дурасов

В Новосибирске из-за взрыва газа в пятиэтажном доме погиб поэт Александр Дурасов, передает Сибкрай.ру.

Дурасов, работавший в Новосибирском метрополитене, шел на работу в день трагедии и оказался возле дома, который обрушился после взрыва. Александр Дурасов погиб под завалами дома.

Коллектив Новосибирского метрополитена выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.

Александр Дурасов родился 11 марта 1979 года в Казахстане, окончил Павлодарский университет. Дурасов печатался в журналах «Речпорт», «Город Пэ», «Лава», «Трамвай», в альманахах «Складчина», «Между» и других изданиях. В 2008 году вышла книга Дурасова «К планетянам», в 2016-м — «Воскресенье». До 2014 года Александр Дурасов печатался под псевдонимом Александр Простой.


Фото: Новосибирский метрополитен