Из-за обрушения пятиэтажки в Новосибирске погиб поэт Александр Дурасов





В Новосибирске из-за взрыва газа в пятиэтажном доме погиб поэт Александр Дурасов, передает Сибкрай.ру.



Дурасов, работавший в Новосибирском метрополитене, шел на работу в день трагедии и оказался возле дома, который обрушился после взрыва. Александр Дурасов погиб под завалами дома.



Коллектив Новосибирского метрополитена выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги. Дурасов, работавший в Новосибирском метрополитене, шел на работу в день трагедии и оказался возле дома, который обрушился после взрыва. Александр Дурасов погиб под завалами дома.Коллектив Новосибирского метрополитена выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.



Александр Дурасов родился 11 марта 1979 года в Казахстане, окончил Павлодарский университет. Дурасов печатался в журналах «Речпорт», «Город Пэ», «Лава», «Трамвай», в альманахах «Складчина», «Между» и других изданиях. В 2008 году вышла книга Дурасова «К планетянам», в 2016-м — «Воскресенье». До 2014 года Александр Дурасов печатался под псевдонимом Александр Простой.









Фото: Новосибирский метрополитен