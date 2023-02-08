HBO выпустит сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в июне

08.02.2023

HBO выпустит сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в июне

Канал HBO назначил премьеру сериала «Кумир» на июнь. Главные роли в проекте играют Лили-Роуз Депп и музыкант The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе).

«Лидер культа вступает в запутанные отношения с восходящей поп-звездой», — говорится в описании проекта.

Продюсером и режиссером «Кумира» выступает автор «Эйфории» Сэм Левинсон. Совместно с ним режиссирует проект Эми Саймец.

В «Кумире» также снимутся Сюзанна Сон, Трой Сиван, Джейн Адамс, Дэн Леви и другие актеры.


Фото: кадр из сериала «Кумир»