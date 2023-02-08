Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика «Закон Лидии Поэт»





Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Закон Лидии Поэт». Главную роль в байопике об итальянском адвокате сыграла Матильда Де Анджелис.





Молодая юристка берется за крайне тяжелое дело и доказывает, что каждого человека можно определить по отпечатку его пальцев. В сериале героине предстоит пройти через предубеждения общества, которое не готово к ее смелым взглядам и методам.





Премьера «Закона Лидии Поэт» состоится 15 февраля. Сериал Летиции Ламартире и Маттэо Ровере будет состоять из шести эпизодов.





В «Законе Лидии Поэт» также снялись Эдуардо Скарпетта, Пьер Луиджи Пасино, Шинейд Торнхилл и другие актеры.









Фото: кадр из сериала «Закон Лидии Поэт»