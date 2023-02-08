Limp Bizkit опубликовали клип Out Of Style с Путиным, Зеленским и Байденом





Группа Limp Bizkit опубликовала клип Out Of Style. В музыкальном видео лица музыкантов превратились в лица президентов Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена.





Лица музыкантов заменены на лица политиков при помощи технологии Deepfake. В клипе «политики» выступают в гараже перед deepfake-копией Тома Круза.





В клипе также появляются лица лидеров КНДР и КНР Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.





«Мы должны быть в одной команде», — говорится в композиции.





Композиция Out Of Style вышла на альбоме Limp Bizkit 2021 года.









Фото: кадр из клипа Out Of Style