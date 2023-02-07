Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество иноагентов

Об инициативе сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков.«Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов», — высказался Крючков.По мнению продюсера, из эфира не должны пропадать популярные песни артистов, занявших антигосударственную позицию.Крючков добавил, что признание народным творчества упомянутых артистов автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять их песни третьим лицам.Проект «Песня на войне» основан телерадиокомпанией «Крым» и новостным агрегатором СМИ2, он ставит целью популяризацию современной российской фронтовой музыки и поэзии.