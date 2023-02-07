Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество иноагентов

07.02.2023
Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, передает РИА Новости.
Об инициативе сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков.
«Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов», — высказался Крючков.
По мнению продюсера, из эфира не должны пропадать популярные песни артистов, занявших антигосударственную позицию.
Крючков добавил, что признание народным творчества упомянутых артистов автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять их песни третьим лицам.
Проект «Песня на войне» основан телерадиокомпанией «Крым» и новостным агрегатором СМИ2, он ставит целью популяризацию современной российской фронтовой музыки и поэзии.
Фото: Pixabay.com