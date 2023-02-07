Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество иноагентов

07.02.2023

Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество иноагентов

Основатели проекта «Песня на войне» предложили признать народным творчество артистов, признанных в России иностранными агентами, передает РИА Новости.

Об инициативе сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков.

«Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов», — высказался Крючков.

По мнению продюсера, из эфира не должны пропадать популярные песни артистов, занявших антигосударственную позицию.

Крючков добавил, что признание народным творчества упомянутых артистов автоматически лишит их авторских прав и позволит исполнять их песни третьим лицам.

Проект «Песня на войне» основан телерадиокомпанией «Крым» и новостным агрегатором СМИ2, он ставит целью популяризацию современной российской фронтовой музыки и поэзии.


Фото: Pixabay.com