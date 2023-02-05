Космические плакаты представят в Музее космонавтики в Москве

С 10 февраля по 4 июня в учреждении пройдет выставка «К звездам упрямо и смело!», говорится в пресс-релизе.





В экспозицию включены легендарные плакаты 1950-1980-х годов, посвященные освоению космоса, от издательств «ИЗОГИЗ», «Советский художник» и мастерской «Агитплаката». Посетители увидят работы родоначальника жанра Валентина Викторова, мастеров плакатного искусства Е. Соловьева, В. Каленского, И. Тоидзе и др. Выставку дополнят скульптуры.





Плакат стал самым оперативным и мобильным видом искусства, зафиксировавшим основные вехи космической истории СССР. Хотя плакаты выпускали большими тиражами, до наших дней сохранились единицы. Одно из самых крупных собраний хранится в столичном Музее космонавтики, где представлено более 900 экземпляров.





Музей космонавтики появился в 1964 году. На сегодня в его коллекции — более 100 тысяч предметов: от ракетно-космической техники до марок и картин.





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