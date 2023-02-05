«Аватар: Путь воды» обошел «Титаник» по кассовым сборам в мире

Новый фэнтези-экшн Джеймса Кэмерона превзошел его же драму по международному бокс-офису и стал третьим самым кассовым фильмом в истории, пишет The Variety.





К настоящему моменту «Путь воды» заработал на рынках за пределами Северной Америки $1,538 млрд. Лидером списка кассовых кинохитов остается оригинальный Avatar с международной кассой $2,1 млрд. Второе место удерживает супергеройский экшн «Мстители: Финал» братьев Руссо от Marvel ($1,9 млрд).





Сиквел «Аватара» больше всего заработал в Китае ($241 млн), Франции ($142 млн), ФРГ ($131 млн) и Корее ($106 млн).





Сборы «Титаника» могут вырасти: 10 февраля драма вернется в кинотеатры в честь своего 25-летия.





Ранее сообщалось, что в следующих фильмах франшизы «Аватар» повествование будет вести сын Джейка Салли. В третьей части дебютирует воинственное племя на’ви, а в пятой герои отправятся на Землю, находящуюся в сложной ситуации.





Фото: кадр из фильма «Путь воды»