Завершены съемки многосерийной мелодрамы «Всем по 50»





Кинокомпания «Русское» завершила съемки мелодрамы «Всем по 50». Главные роли в проекте сыграли Мария Порошина, Сергей Жигунов и Ярослав Бойко.



Сериал включает 8 эпизодов и рассказывает историю женщины, Юли (Мария Порошина), которая после 25 лет брака осталась одна — муж ушел к молодой любовнице.





«Поставив крест на личной жизни, Юля с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента главная героиня знакомится с бывшим летчиком Романом (Ярослав Бойко). Он, как и Юля, тоже разочаровался в любви. Общение между ними с самого начала не ладится, но судьба будто нарочно толкает их друг к другу», — говорится в описании проекта.





Режиссером проекта выступил Станислав Назиров. В актерский состав также вошли Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Максим Аверин, Илья Акинтьев и другие.



Сериал выйдет на телеканале «Россия 1».









Фото:t.me/filmres