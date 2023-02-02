Cтартовал Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»

02.02.2023

Cтартовал Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»

В четверг, 2 февраля, в рамках празднования 80-летия разгрома советскими войсками вражеских войск в Сталинградской битве стартовал Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Мероприятие организовано Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Министерства культуры России.

В Доме народного творчества имени Поленова в формате телемоста прошла презентация проекта с участием коллективов из ЛНР и ДНР, воспитанников патриотических объединений.

В рамках фестиваля по всей стране пройдут конкурсы, тематические акции, другие мероприятия.



Фото: пресс-служба Министерства культуры России